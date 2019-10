"Very Cool People" dosies koncertturnejā pa Centrāleiropu un Balkānu valstīm

"FUNKorporation" vokālistes kopā ar VCP arī iedziedājušas dziesmu "Off the Ground" no Latvijas grupas jaunākā albuma "Caution! Contains Words!". Uz Serbiju aicina tā saucamie VCP "soulmates" jeb "dvēseles brāļi" "Nakedband Belgrade", ar kuriem kopā sanācis uzstāties vairākos festivālos Dienvidkorejā. Savukārt Slovēnijā VCP sagaida draugi no mūziķu apvienības "WCKD Nation", kas Latvijā viesojās jau šā gada martā.