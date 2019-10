Mūsu smadzenes neļauj mums domāt par to, ka mēs reiz mirsim

Viens no pētījuma autoriem izdevumam “The Guardian” pastāstīja, ka “smadzenes nepieņem to, ka nāve ir saistīta ar mums. Tajās darbojas šis vienkāršais mehānisms, kad smadzenes, saņemot informāciju, kas saistīta ar pašu nāvi, noliedz to kā iespējamu un ticamu. Pilnīga apzināšanās, ka mēs kādu dienu mirsim, ir pretrunā ar mūsu bioloģiju, kas palīdz mums palikt dzīviem.”

“tas nozīmē, ka mūsu smadzenes mūs aizsargā no eksistenciāliem draudiem vai nemitīgas domāšanas par to, ka reiz mēs mirsim, pārnesot šo iespējamību no mums pašiem uz citiem,” komentēja viens no pētījuma autoriem Avi Goldšteins.