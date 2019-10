Edijs Kravalis radījis aplikāciju, kas varētu atdzīvināt tavu t-kreklu

Uzmanību! Skatīties visiem! Speciāli Birkenfelda krekliem #knipsbrand radījis īpašu aplikāciju. Ja pavērš telefonu vai planšeti pret krekla attēlu, tas atdzīvojas... Aplikācijas autors - talantīgais mākslinieks Edijs Kravalis ir radījis apvērsumu t- kreklu pasaulē un ne tikai... Vairāk par šo mākslas un tehnoloģiju brīnumu lasiet drīzumā #tvnet #birkenfeldsshirts #birkenfeldsgalerija #galerijabirkenfelds #tomwaits #birkenfeldsartshirts #ulvisalberts #hotelroma_lv ...

