Braucošai mašīnai uzkritis vēja lauzts koks

Vairumā gadījumu izsaukumi bijuši par to, ka koki pārkrituši pār ceļa braucamo daļu vai gājēju ietvi, bet saņemti arī izsaukumus par to, ka koki nolūzuši un uzkrituši uz automašīnām, ēku tuvumā vai arī uz ēkām, elektrības vai apgaismes vadiem, kā arī vējš atrāvis nelielus gabalus no ēku fasādēm.