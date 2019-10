Vairākām braucošām mašīnām uzkrituši vēja lauzti koki

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemē notikuši arī vairāki negadījumi ar cietušajiem. Valkas novadā, uz autoceļa Valka-Pedele-Ērģeme, kāda sieviete, vadot automašīnu "Audi", nobrauca no ceļa braucamās daļas un grāvī apgāzās. Vadītāja nogādāta medicīnas iestādē.

Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta (NMPD) galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Skujiņa par vienu no Ķekavas novadā notikušajiem negadījumiem pastāstīja, ka netālu no Plakanciema automašīna, kurā bijuši divi vīrieši braukusi pa mežainu apvidu un, izvairoties no krītoša koka, iebraukuši grāvī. Garāmgājēji palīdzējuši cietušajiem. Lai gan vīrieši tika nogādāti slimnīcā, viņu gūtās traumas ir vieglas, norādīja Skujiņa.