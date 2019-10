Privāta kompānija, kas nodarbojas ar NLO meklēšanu, noslēdz līgumu ar ASV armiju

Kompāniju “To The Stars Academy of Arts and Science” (TTSA) 2017. gadā dibināja rokgrupas “Blink-182” bijušais ģitārists Toms Delongs. Tā paša gada decembrī TTSA kļuva par pirmo kompāniju, kas dalījās ar video, kuros redzams, kā ASV jūras spēku piloti saskaras ar NLO.