Reperis Ipstens Kūns izdod jaunu albumu un videoklipu

“Dziesma “Krasti” apraksta un simbolizē tos manus dzīves posmus, kuros sanāk iestrēgt. Pat esot iedvesmotam un pilnam enerģijas, ar to mēdz nepietikt, lai turpinātu iesākto ceļu vai sāktu iet jaunus,” stāsta Ipstens Kūns.

“Ilgu laiku šaubījos par to, vai izdot “Vienmēr sev”. Šaubījos par tā kvalitāti, savām prasmēm. Taču albuma saturs man šķita vērtīgs, un vēlējos ar to dalīties. Blakus bija cilvēki, kas manas šaubas sadzirdēja un paskubināja šo darbu tomēr ierakstīt. Paldies viņiem par to! Tikai tagad saprotu, cik svarīgi bija šim darbam dot dzīvību,” savu jauno veikumu komentē Ipstens.