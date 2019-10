Sācies jau 7. Vingruma maratons. Iepazīsti dalībniekus!

No vakardienas tikšanās reizes guvu vairākas atziņas - pirmā un nozīmīgākā ir tā, ka laiks beigt melot sev un pasaulei! Jau rēķinājos ar skaitli, kuru redzēšu uz Normunda gudrajiem svariem (144!), bet patiesībai acīs beidzot lika ieskatīties tieši citi rādītāji. Manā ķermenī ir 50,2% tauku. Vesela puse! Sanāk, ka es ikdienā nēsāju sev līdzi vēl vienu cilvēku... Ir pienācis laiks pārmaiņām! Ar šo dienasgrāmatas ierakstu sākšu vairākas lietas - pirmo īsto diētu savā dzīvē (īsto, jo ievērošu!), pirmo īsto dienasgrāmatu (īsto, jo rakstīšu regulāri) un pirmo dienu, mācoties dzīvot citādāk. Veselīgāk un pārdomātāk.

Pirmās no ēdienkartes izlidoja mērces – ar troksni izlidoja! Tie pārtikas nezvēri taču ir nežēlīgi! Tik daudz kaloriju nelielā pilītē, bet vajadzīgo vielu 0. Un uzreiz saproti, ka tev to nevajag! Uz tā kaloriju daudzuma taču veselu bļodu ar biezpienu vai vistas fileju var apēst, kas būs ne tikai vērtīgi, bet arī dos sāta sajūtu. Jā, lūk, tas man bija šoks! Milzīgs! Viens ir, ka to teorijā zini visu savu mūžu, bet, tiklīdz ieraugi reālos aprēķinos, tad tikai tā zināmā informācija beidzot pielec pelēkajām šūnām.