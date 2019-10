7 tēmas un personības, ko vērts dzirdēt starptautiskajā konferencē Migrācijas arhitektūra

Ola Sēderstrēms (Ola Söderström) ir cilvēkģeogrāfijas profesors un pētnieks Neišateles Universitātē (University of Neuchâtel) Šveicē. Viņš regulāri piedalās sabiedriskās debatēs par dažādiem jautājumiem laikrakstos, radio un TV. Ola Sēderstrēms ir vairāku nozīmīgu grāmatu autors un redaktors – “Re-shaping Cities: How Global Mobility Transforms Architecture and Urban Form”, “Critical Mobilities”, “Cities in Relations: Trajectories of Urban Development in Hanoi and Ouagadougou” un citu.