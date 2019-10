Pirmo reizi norisināsies FIA "Motorsporta Spēles". Latvijai spēcīga komanda

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) šīm spēlēm ir pieteikusi sportistus četrās no sešām iespējamām autosporta disciplīnām. Latvija var lepoties ne tikai ar sportistiem, bet arī ar to, ka LAF drifta komisijas vadītāja, FIA drifta komisijas viceprezidente, Elīne Berķe piedalās šo FIA “Motorsport Games” organizēšanā, tieši drifta disciplīnā.

Linda Medne, LAF ģenerālsekretāre: "Latvijai, katra sportista dalība kādā no starptautiskajām sacensībām, ir ļoti svarīga, jo šie sportisti nes mūsu valsts vārdu ārpus tās robežām, kā arī vairo Latvijas autosporta atpazīstamību citviet Eiropā un pasaulē. Šīs sacensības ir īpašas ar to, ka dalībnieki startēs sacensībās kā viena komanda, nevis katrs individuāli - sacensībās gūtie punkti summēsies valsts komandas labā. Kā Latvijas komandai veiksies - redzēsim Romā, šobrīd par rezultātu grūti spriest, jo šādas sacensības ir jaunums visiem - tieši tāpat arī to formāts."

Edmunda Bērziņa, Latvijas drifta čempiona, automašīnas jaunais, tieši šīm sacensībām veltītais dizains radīts iedvesmojoties no Latvijas valsts karoga krāsām, kā arī elementiem no Latvijas ģerboņa. "Noslēdzoties šī gada drifta sezonai, sapratu, ka automašīnai būs nepieciešams arī kosmētiskais remonts - jāmaina uzlīmes, jo tās bija nokalpojušas. Pēc uzvaras balsojumā, par to, kurš startēs FIA "Motorsport Games" drifta disciplīnā es sapratu, ka šī ir iespēja man radīt jaunu un vēl neredzētu drifta automašīnas dizainu, kurš reprezentētu valsti, no kuras es nāku. Ideja tika īstenota un domāju, ka šis dizains spēs pārsteigt daudzus," stāsta drifta pārstāvis Edmunds.