Šogad "Riga.lv" likvidēšana ļāvusi ietaupīt 377 000 eiro

Opozīcijas deputāts Viesturs Zeps (LA) interesējās, vai sabiedrisko attiecību nodaļai no domes vadības ir uzdots par pienākumu ziņot deputātiem par to, kuras funkcijas vajadzētu pārņemt un kurus sadarbības līgumus turpināt, uz ko saņēma noraidošu atbildi. Tikmēr deputāts Ģirts Lapiņš (VL-TB/LNNK) rosināja domniekiem tomēr iesniegt izvērstu skaidrojumu par nodibinājuma pārņemamajiem darbiem, lai kliedētu šaubu ēnu.

Savukārt domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) centās kolēģus mierināt, skaidrojot, ka viņa rīkojumā izvērtēt pārņemamās lietas no "Riga.lv" nav bijis nekāds apslēpts mēģinājums pēc būtības nelikvidēt nodibinājumu.

"Nebija tā, ka es uzdevu veikt izvērtējumu ar tekstu: "Dari, ko gribi, bet saglabā to un to līgumu". Es gaidu absolūti profesionālu atzinumu par to, vai nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta pareizi," pauda Burovs.