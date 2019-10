Savāc 10 000 parakstus par iniciatīvu atlikt partiju finansējuma palielināšanu

Iniciatīvas autori atgādina, ka Saeimas darba kārtībā ir iekļauts likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā", kas cita starpā paredz no 2020. gada 1.janvāra būtiski palielināt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Ja līdz šim par katru Saeimas vēlēšanās saņemto balsi partijas, kuras bija pārvarējušas 2% slieksni, saņēma 0,71 eiro, tad līdz ar jaunajiem grozījumiem finansējums palielināsies līdz 4,50 eiro par katru balsi. Papildus šim partijas, kuras ir pārvarējušas 5% slieksni, katru gadu no valsts budžeta saņems 100 000 eiro. Šim mērķim no valsts budžeta katru gadu tiks atvēlēti 4,5 miljoni eiro līdzšinējo 600 000 eiro vietā.