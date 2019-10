No piektdienas ECB sāksies jauna ēra ar dažādiem izaicinājumiem

Tāpat jāņem vērā, ka pagājušajā nedēļā Berlīne izraudzījās ekonomikas profesori Izabellu Šnabeli kā vienu no ECB valdes loceklēm. Līdz ar to, Lagārda būs viena no tikai divām sievietēm, kas darbosies 25 cilvēku lielajā ECB valdē. Lagārda reiz jokojusi, ka “no finanšu krīzes varēja izvairīties, ja “Lehman Brothers” būtu bijušas “Lehman Sisters”*. Tāpat pastāv iespēja, ka viņa varētu izmantot savu stāvokli, lai risinātu dzimumu nevienlīdzības problēmu centrālajā bankā, finansēs un ekonomikā kopumā.

Tomēr, ja ECB sāktu pirkt zaļās obligācijas no valdībām, tai varētu pārmest robežu izlīdzināšanu starp monetāro un fiskālo politiku, it īpaši no Vācijas. ECB saņem nopietnāko kritiku tieši no Vācijas, kur tai regulāri tiek pārmests, ka ECB soda valsts lielākos krājējus, vienlaikus uzslavējot izšķērdīgās Dienvideiropas valstis. Vācijas Centrālās bankas vadītājs Jenss Veidmans pat sniedza liecības pret ECB konstitucionālās tiesas lietā par tās obligāciju pirkšanas programmu.