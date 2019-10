"Tallink" sāks būvēt jaunu ātrgaitas kuģi; izraudzīts arī nosaukums

"Tallink" vasarā izsludināja starptautisku konkursu, lai izraudzītos vārdu jaunajam kuģim. Par konkursa uzvarētāju atzīts kāda Somijas pilsoņa ierosinātais "MySTAR", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "mana zvaigzne". Kompānija informēja, ka galīgo lēmumu par jaunā kuģa nosaukumu pieņēma "Tallink" valde.

Kopumā konkursā tika saņemti vairāk nekā 2800 ierosinājumu no 30 valstīm. Visvairāk ideju izteica "Tallink Grupp" mājas tirgu Igaunijā, Somijā, Latvijā un Zviedrijā iedzīvotāju. Visvairāk ierosinājumu pauduši Somijas kuģošanas entuziastu.

"Beigās mēs vēlējāmies turpināt tradīciju, ka mūsu ātrgaitas kuģi ir Baltijas jūras zvaigznes, kas savā ziņā sašaurināja izvēli. Un kādēļ mēs izvēlējāmies "MySTAR"? Jo jauno kuģi veido ikviens, kurš ar to ceļo, tādējādi ikviens var just, ka šis kuģis ir daļa no viņa," klāstīja uzņēmuma vadītājs.