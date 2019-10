Patlaban norisinās konkursa pirmā kārta, kurā tiek izvērtēti pašvaldību iesniegtie administratīvie dati (60 % no 1. kārtas vērtējuma), dzimstības dati (10 % no 1. kārtas vērtējuma), kā arī tiek ņemts vērā iedzīvotāju individuālais vērtējums – balsojums (20 % no 1. kārtas vērtējuma), un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā (10 % no 1. kārtas vērtējuma).