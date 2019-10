Vienojas par griestiem partiju saņemtajiem ziedojumiem un valsts finansējumam - nākamgad 838 500 eiro

Līdz ar to maksimālā summa 2020.gadam varētu veidot 838 500 eiro, savukārt no 2021.gada, ja minimālā alga tiks paaugstināta līdz 500 eiro, maksimālā summa jau varētu sasniegt 975 000 eiro.

Tāpat panākta vienošanās par ierobežojumiem maksimālajai summai, ko partijām varēs ziedot viena privātpersona. Plānots, ka Saeimā iekļuvušām partijām viena privātpersona varēs ziedot līdz piecām minimālajām algām - 2150 eiro 2020.gadā un provizoriski 2500 eiro no 2021.gada.

Savukārt partijām, kas būs saņēmušas 2% līdz 5% vēlētāju balsu - 12 minimālās algas jeb attiecīgi 5160 eiro 2020.gadā un provizoriski 6000 eiro no 2021.gada. Pārējām partijām, kas nebūs sasniegušas 2% atbalstu, maksimālā ziedojuma summa no privātā ziedotāja būtu 20 minimālās algas jeb 8600 eiro nākamgad un provizoriski 10 000 eiro no 2021.gada.