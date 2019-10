Netanjahu: Irāna Jemenā izvieto precīzas vadāmās raķetes

"Viņi tās attīsta Irānā. Viņi vēlas tās izvietot Irākā un Sīrijā un nomainīt Libānas 130 000 statisko raķešu arsenālu ar precīzi vadāmu munīciju," viņš turpināja. "Viņi tās vēlas attīstīt, un viņi jau sākuši tās izvietot Jemenā, lai arī no turienes sasniegtu Izraēlu."

"Mēs to nedarām, lai kaitētu Irānas tautai. Mēs to darām, lai Irāna apturētu savas sliktās aktivitātes un izbeigtu eksportēt terorismu, centienus radīt kodoljaudas un raķetes, un mēs turpināsim tās pastiprināt arvien vairāk, kā jūs to teicāt," viņš piebilda.