"Vingruma" Ieva: beigt melot sev un pasaulei. Manā ķermenī ir 50,2% tauku. Vesela puse!

No vakardienas tikšanās reizes guvu vairākas atziņas - pirmā un nozīmīgākā ir tā, ka laiks beigt melot sev un pasaulei! Jau rēķinājos ar skaitli, kuru redzēšu uz Normunda svariem (144!), bet patiesībai acīs beidzot lika ieskatīties tieši citi rādītāji. Manā ķermenī ir 50,2% tauku. Vesela puse! Sanāk, ka es ikdienā nēsāju sev līdzi vēl vienu cilvēku... Traki! Līdz šim uz tādiem faktiem un saviem liekajiem kilogramiem pievēru acis (jā, apzināti ignorēju šo faktu, jo es taču vienmēr esmu tāda bijusi!) vai mēģināju iestāstīt, ka “skaistums pasaulē taču ir dažādos veidolos”... (Par šo tēmu runājot puspajokam - tikko iemēģināju salīdzināt sava svara ekvivalentu ar citām lietām pasaulē un atradu vienu interesantu lapu - acīmredzot sveru ceturtdaļu no vaļa sirds.) Jau kopš bērnības man ir bijis liekais svars, un tagad, lūkojoties bildēs no bērnudārza, saprotu, ka nemaz nezinu, kā ir būt tievam! Jaunākai esot, tas nebija viegli - bērni ir īpaši nežēlīgi. Bet tagad saprotu, ka tas tikai audzējis manu ādu biezāku, un priecājos, ka esmu spējusi tikt galā ar savām emocionālās dabas problēmām - beidzot esmu mierā ar to, kāda esmu. Un es esmu gatava lielajām pārmaiņām!