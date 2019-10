"Vingruma" Roberts: Laba zīme ir, ka bikšu josta jau jāsavelk par vienu iedaļu šaurāk!

Pirmā nedēļa kā jau pirmā – spēks un enerģija dīkstāvē iekrājusies tik daudz, ka nezin kur to visu tagad likt. 3 obligāto treniņu vietā paspēju saorganizēt 4. Apņēmībai nav robežu!!! Ņemot vēl vērā, ka manās ikdienas nodarbēs arī ir diezgan kārtīga daļa fizisku aktivitāšu, kas citreiz pat aizstāj veselu treniņu, tad beigās pirmajā nedēļā sanāca tikai vienu dienu pilnīgi veltīt atpūtai, kas pēc teorijas nav visai labi, jo organismam nesanāk laika atkopties. Tas nav viss, vēl tam visam pa vidu arī ir uztura programma – jāskaita kalorijas, kas bieži vien ir diezgan piņķerīgi, jo kas zina, cik kaloriju ir manā mājās gatavotā sautējumā!? Kopumā, ja piedomā pie tā, ņem vērā mūsu speciālistu ieteikumus un paokšķerē gudrības internetā (lasot starp rindām), tad to visu var dabūt pieļaujamās normās, kas pat vieglāk ir izdarāms dienās, kad ir fiziskas aktivitātes, jo dienās, kad nav, ir vairāk laika domāt par ēdienu un virināt ledusskapi.

Svētdiena-atpūta un aiziet 2. nedēļa, apņēmība ir turpat, kur bija. Visas piecas darbdienas ar fiziskām aktivitātēm, 3 no tām ar treniņiem, uz 4. treniņu šonedēļ domas vairs nevelkas, jo jau sāku just to, ka organismam ir nedaudz par daudz nedēļas beigās, tāpēc brīvdienas ir veltītas pelnītai atpūtai.