Vilciena konduktoriem samazina valsts valodas prasības

Grozījumi izstrādāti pēc SM un AS "Pasažieru vilciens" iniciatīvas, lai paredzētu iespēju personām ar zemākām latviešu valodas zināšanām strādāt dzelzceļa jomā.

Pašreiz pasažieru vilciena konduktoram ir noteikta valsts valodas prasmes C līmeņa pirmā pakāpe. Izvērtējot šajā amatā veicamos darba pienākumus, konstatēts, ka konduktora amata pildīšanai nav nepieciešama valsts valoda tik augstā līmenī, jo C līmeņa pirmā pakāpē iekļauti uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, augsti kvalificēti speciālisti, augstskolu mācībspēki un pedagogi, līdz ar to būtu nepieciešams konduktora amatu pārcelt uz B līmeņa pirmo pakāpi, kurā iekļautas arī citas profesijas un amati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.