Uzvaras parkā esošā pieminekļa apkārtni varētu pārveidot un izvietot informatīvās plāksnes

Komisiju kopsēdē izskanēja pretrunīgi signāli par to, cik reāli būtu iespējams darba grupai rekomendēt veikt pieminekļa demontāžu. No vienas puses tika norādīts, ka, kamēr spēkā ir ar šo jautājumu saistītā vienošanās ar Krieviju, tikmēr Latvija nebūtu tiesīga veikt demontāžu, no otras puses izskanēja arī pieļāvums, ka darba grupai pastāv iespēja arī rekomendēt veikt demontāžu. Deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš (JV) pauda, ka demontāža var nenotikt fiziski, bet "psiholoģiski".