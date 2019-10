Viņķele uzskata, ka bez nodokļu pārskatīšanas algu problēmjautājumus nevarēs atrisināt

Viņa sacīja, ka mēģinās koalīcijas partnerus pārliecināt par šādu nepieciešamību, jo, viņasprāt, Latvija kā valsts nevar izdomāt risinājumu kā finansēt nozares bez naudas. "Šaubos, vai to kādā citā pasaules valstī varētu izdarīt," piebilda ministre.

Jau ziņots, ka Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.