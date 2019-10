Auto asociācija: privātais auto nekļūs par izredzēto privilēģiju

Šīs publikācijas bija radušās, samērā pavirši interpretējot izstrādes procesā esošos Nacionālo ekonomikas un klimata plānu (par ko atbild Ekonomikas ministrijas (EM)) un Alternatīvo degvielu attīstības plānu (par ko savukārt atbild Satiksmes ministrija (SM)). Daudziem cilvēkiem ir radusies ilūzija, ka šo visu izdomājis ir Tālis Linkaits (SM), Ralfs Nemiro (EM) vai Andris Kulbergs (Auto asociācija), bet patiesība ir tā, ka Latvijai nav izvēles izvairīties un mēs jau tā esam panākuši sava mērķa samazinājumu no 30% (ES kopā) uz 6%. Mērķa pamatā ir 2015. gada decembrī Parīzes klimata konferencē 195 valstu pieņemtais nolīgums, ko Latvijas Saeima ratificēja 2017.gada februārī. Pēc tam Eiropas Parlaments (EP) pieņem saistošus nacionālos mērķus. Mēs esam daļa no Eiropas Savienības (ES) klubiņa, kur paši vēlējāmies iestāties, un mums ir klubiņa noteikumi, kas ir jāievēro, ja gribam tur uzkavēties arī turpmāk!

Neskatoties uz to, ka mūsdienās gandrīz katrs sevi cienošs autoražotājs piedāvā iegādāties arī modernus velosipēdus un pat skrejriteņus, auto loma un nozīme lielai sabiedrības daļai ir palikusi tradicionāla – tas, vismaz Latvijā, tiek uztverts par galveno pārvietošanās līdzekli, bet vienlaikus ir arī daudz kas cits – statusa un veiksmes simbols, uzticams ceļabiedrs, kam pat tiek dots īpašs vārds, vieta apcerei vienatnē, vienīgā saikne ar ārpasauli nomaļākos lauku apvidos utt.

Proti, tas, ka publiska diskusija par auto nodokļiem būs emocionāli uzlādēta, ir garantēts. Kā jau politiķi šajās dienās to noskaidroja, un ieslēdza atpakaļgaitu daudzām pašu virzītām iniciatīvām.

Tomēr šoreiz ir tas gadījums, kad Latvijai nebūs iespējams izvairīties no apsolīto 2030. gada klimata mērķu sasniegšanas, birokrātiski atrakstoties. Šoreiz Brisele šo lietu ņem nopietni un pieprasa ļoti konkrētas rīcības no ES dalībvalstīm. Slikti glabāts noslēpums ir arī fakts, ka šoreiz, jau sākot no 2021. gada, par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju nesamazināšanu ES dalībvalstīm draud pilnīgi reāli sodi miljonu un miljardu apmērā. Latvijā ir grūti atrast atbildīgu ierēdni, kas būtu gatavs profesionāli komentēt, kādas sankcijas draud Latvijai klimata mērķu neizpildes gadījumā. Tomēr citās ES dalībvalstīs, piemēram, Īrijā, ir iespējams atrast ekspertus, kas spēj aplēst gaidāmo sankciju apjomus. Proti, ja Īrijā viss risināsies kā ierasts, tad valsts var rēķināties ar vidēji 600 miljonu eiro lielām soda naudām gadā jeb 7 miljardiem pazaudētas budžeta naudas līdz 2030. gadam.