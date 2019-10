Seriāla "Troņu spēles" priekšstāsts ar Naomi Votsu tiek atcelts

2017. gadā HBO paziņoja, ka pēc noslēdzošās astotās seriāla sezonas attīstīs četrus dažādus seriālus, kas balstās "Troņu spēles" stāstā. Viens no tiem - priekšstāsts par notikumiem, kas risinājušies tūkstošiem gadu pirms esošā seriāla stāsta, ar aktrisi Naomi Votsu (Naomi Watts) galvenajā lomā, tagad atcelts.

Vēl nenosauktajā seriālā bija iecerēts ielūkoties vairākus tūkstošus gadu senā pagātnē. Kā scenāriste šajā projektā startēja Džeina Goldmena ("Kingsman: The Secret Service", "X-Men: First Class", "Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children") ar autoru Džordžu R.R. Martinu, kura grāmatas «Ledus un uguns dziesma» ir seriāla stāsta pamatā.