2020.gada budžeta projekts ir labs, tomēr ne ideāls, saka Dzintars

Politiķis akcentēja, ka, visticamāk, katram ir savs priekšstats par to, kādam ir jābūt ideālam valsts budžetam. "Budžeta projekts ir labs, tas nav ideāls. Kādam tam ir jābūt, lai katrs no mums to uzskatītu par ideālu esošajos apstākļos, ar esošajiem nodokļu ieņēmumiem? Tieši par cik un kam noņemtu un kam iedotu, lai tas būtu ideāls? Varbūt varētu likties - ja budžetu sastādītu viens, tas būtu labs, bet vai tā uzskatītu arī citi," retoriski vaicāja Dzintars.