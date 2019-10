Latvieši ir ar izdomu jeb kas noteikti jāredz un jāpamēģina „Baltic Beauty 2019”!

Uzņēmums “INEX Cosmetics” darbību uzsāka pirms diviem gadiem, specializējoties uz inovāciju ieviešanu premium klases segmenta kosmētikas ražošanā. Ārste homeopāte Inguna Vecvagare ir “INEX Cosmetics” produktu receptūru veidotāja. Šobrīd uzņēmumā galvenais uzsvars ir vērsts uz holistisku pieeju ādas kopšanai – no iekšienes un ārienes vienlaikus, ko pauž arī zīmola nosaukums. IN – internal – pērlītes rūpējas par ādas kopšanu no iekšpuses, EX – external – krēmi uzņemas rūpes par ādu no ārpuses. Ādas kopšana sākas arī ar vispārēju organisma veselības uzlabošanu!