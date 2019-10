Zeltiņš: "Filmējoties izjutu lielu empātiju pret latviešu strēlniekiem"

Lai gan novembris ir viens no tumšākajiem gada mēnešiem, īstenam patriotam tas ir priecīgs un gaišs laiks – novembrī Latvija svin neatkarīgas valsts proklamēšanas gadadienu, un novembrī tieši pirms 100 gadiem izcīnītas vienas no svarīgākajām cīņām par Latvijas brīvību, atbrīvojot Rīgu no Bermonta karaspēka. Izvēles, kas bija jāizdara pirms 100 gadiem, īpaši spilgti izdzīvojuši filmas “Dvēseļu putenis” veidotāji un dalībnieki. Pirmizrādes gaidās par novembra nozīmi savā dzīvē stāsta Renārs Zeltiņš, kurš filmā atveido strēlnieku Spilvu.