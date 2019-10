TEDx Riga sarunas: Dāvis Plotnieks

Par šiem un citiem jautājumiem ciklā "TEDxRiga sarunas" šoreiz TVNET studijā viesojas viens no TEDxRiga organizētājiem Dāvis Plotnieks. Pats būdams uzņēmējs un lektors, Dāvis jau teju 10 gadus ir TED kustībā Latvijā, katru gadu meklējot, atrodot, trenējot un līdzpārdzīvojot konferences runātājiem, kuri pauž savas idejas plašajai pasaulei. TED runas jau kļuvušas par būtisku un neatņemamu izglītības procesu sastāvdaļu, TED lektoriem aizraujoši stāstot par zinātni, mākslu, uzņēmējdarbību un citām aktuālām tēmām (vai tēmām, kas būtu aktualizējamas).

Tāpēc TVNET līdz 22.novembrim reizi nedēļā tiekas ar kādu no TED lektoriem vai kustības dalībniekiem, un runā par to, kā ieraudzīt lietas no citādā gaismā. TEDxRiga sarunas TVNET vada Mārtiņš Daugulis, tās tiek publicētas ceturtdienās un klausāmas arī audioplatformā Spotify!