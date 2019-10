Tiesībsargs Satversmes tiesā apstrīd trūcīguma līmeņa atbilstību valsts pamatlikumam

"Mēs dzīvojam paradoksu valstī - no vienas puses, ekonomika ļoti strauji attīstās, to mēs redzam arī no valsts budžeta projekta un iepriekšējiem valsts budžetiem. No 1990.gadu vidus līdz šim brīdim valsts budžetu apjoms ir pieaudzis deviņas līdz desmit reizes. Taču, ja mēs raugāmies uz sociālo nevienlīdzību, sociālā taisnīguma principu ievērošanu, tad tur mums nesekmējas," iesniegumu pamatojis tiesībsargs.