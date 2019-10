Ja šogad spēkā būtu jaunā partiju finansēšanas kārtība, vien "Saskaņa" pārsniegtu finansējuma griestus

Diskutējot par plānotajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, koalīcija šonedēļ vienojās par maksimālās summas ierobežojumiem jeb griestiem, ko partija varēs saņemt gan no valsts, gan privātajiem ziedotājiem - 2020.gadā šī summa kopumā varētu veidot 838 500 eiro, bet tā palielinātos, pieaugot minimālajai algai.

Pieņemot, ka jaunā kārtība būtu spēkā jau šogad, saskaitot politisko partiju līdz šī gada 30.septembrim faktiski saņemtos ziedojumus un tām pienākošos valsts finansējumu, politiskā partija "Saskaņa" vienīgā pārsniegtu noteiktos griestus. Tai no valsts pienāktos 800 000 eiro, bet privātajos ziedojumos šogad saņemti 177 588 eiro - tātad kopumā 977 588 eiro. Tādējādi "Saskaņa" pārsniegtu finansējuma griestus par 139 088 eiro.

Savukārt no pārējām 13.Saeimā iekļuvušajām partijām vislielākā saņemto līdzekļu kopsumma būtu Zaļo un zemnieku savienībai - 734 717 eiro, bet viņiem sekotu Jaunā konservatīvā partija ar 707 517 eiro.

Plānotie grozījumi arī paredz būtiski ierobežot privāto ziedojumu apmērus. Plānots, ka Saeimā iekļuvušām partijām viena privātpersona varēs ziedot līdz piecām minimālajām algām - 2150 eiro 2020.gadā un provizoriski 2500 eiro no 2021.gada. Tieslietu ministrijā aģentūrai LETA skaidroja, ka šie ierobežojumi arī liegs privātpersonai ziedot maksimālo atļauto summu gan partiju apvienībai, gan partiju apvienībā ietilpstošai partijai, tādējādi izvairoties no ierobežojuma.

Korupcijas novēršanas un biroja (KNAB) publicētā informācija liecina, ka vairākas Saeimā iekļuvušās partijas no privātajiem ziedotājiem šogad ir saņēmušas līdzekļus, kas pēc politiķu izstrādātās jaunās kārtības stāšanās spēkā krietni pārsniegtu atļautos apmērus. Piemēram, partiju apvienība "Attīstībai/Par!" līdz šī gada 30.septembrim ir saņēmusi 18 ziedojumus, kas pārsniedz 2150 eiro, un to kopējā summa veido 171 500 eiro. Deviņi no šiem ziedojumiem dāvāti partiju apvienībai, bet deviņi - apvienībā ietilpstošajai partijai "Latvijas attīstībai".