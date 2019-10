Kvebekas province ievieš "vērtību testu" imigrantiem

Jaunā testa mērķis ir nodrošināt labāku integrāciju, sacīja Kvebekas imigrācijas ministrs Simons Žolēns-Barets. Viņš arī paziņoja, ka uzņemamo imigrantu skaita maksimums tiek palielināts no 40 000 šogad līdz 44 500 cilvēkiem 2020.gadā.

Kvebeka ir vienīgā Kanādas province, kas var izvēlēties, kurus no imigrantiem uz Kanādu tā grib uzņemt. Šī province piešķir viņiem tā saukto izlases sertifikātu, kas ir pirmais solis uz pastāvīgas uzturēšanās tiesībām.

Tests, kas gan neatieksies uz bēgļiem, tiks piemērots no nākamā gada 1.janvāra. Lai to nokārtotu, būs pareizi jāatbild uz vismaz 15 no 20 jautājumiem.