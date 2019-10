Profesors: ķīniešiem Latvijā nav viegli sasniegt savus mērķus

“Ķīniešiem ir viena ārpolitika visai pasaulei, kas tiek īstenota neatkarīgi no tā, kur tu atrodies. Tā ir liela problēma. Viņus noteikti interesē Ķīnas interešu aizstāvība ES iekšienē, un varu iedomāties, ka daži no vēstījumiem, kas tiek pausti, Latvijai nekādā ziņā nav piemēroti. Tāda sajūta man radās arī citās Eiropas valstīs, kurās esmu bijis pēdējā laikā, piemēram, Čehijā,” izteicās ilggadējais Ķīnas pētnieks.

Viņš gan uzsver, ka Rietumiem pašiem ir jātiek skaidrībā par to, kādas vērtības tad īsti tie aizstāv, jo “ar to Rietumos pēdējā laikā ir diezgan liels sajukums”. “Dažas no šīm vērtībām tiek nepareizi traktētas. Un atsevišķos gadījumos Ķīna tiek vainota šīs situācijas izmantošanā,” piebilda profesors.

“Ķīnai ir grūti runāt ar globālo auditoriju, kura to it kā atzīst, bet kurai nav nekādas lielās patikas pret ķīniešu sistēmu. To nav viegli pārdot. Nedomāju, ka jebkad vēlēsimies pieņemt sev Ķīnas sistēmu. Nespēju to iedomāties,” izteicās britu profesors.