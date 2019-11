"Tumšās matērijas" BBC seriālā: Viss, ko tev vajadzētu zināt

Astoņu sēriju garumā pirmā sezona atklās notikumus no triloģijas pirmās grāmatas Ziemeļblāzma (Northern Lights), sekojot Liras Blekvelas un viņas dēmona Pantalaimona piedzīvojumiem starp dažādām un bīstamām pasaulēm. Jau zināms, ka otrā sezona sekos notikumiem, kas aprakstīti grāmatā "Brīnumnazis" (The Sublte Knife), savukārt trešā, vēl neizziņotā – visticamāk, noslēdzošajai triloģijas daļai "Dzintara tālskatis" (The Amber Spyglass).