Caroline Polachek "Pang"

(Sony)

9/12

Ar Kerolainu jūs iepazīstināju jau 2012. gadā, kad viņa darbojās Bruklinas dueta "Chairlift" sastāvā. Toreiz izdoto albumu "Something" novērtēju ar 10/12. Vēl aizvien šis Kerolainas un multiinstrumentālista Patrika Vimblija (Patrick Wimberly) ieraksts skan svaigi un pārliecinoši. Taču diemžēl bieži vien daudzas labās lietas kādreiz izbeidzas, un tā notika arī ar "Chairlift" - 2016. gada izskaņā grupa paziņoja par darbības beigām.

Pirmais signāls, ka Kerolaina vēlas muzikāli izpausties viena pati, parādījās jau 2014. gadā, kad klajā nāca viņas pirmais solo albums "Arcadia", tiesa, meklējot savu skanējumu, savu rokrakstu, māksliniece to izdeva ar pseidonīmu Ramona Lisa. Koncertos viņa kāpusi uz skatuves arī ar citiem pseidonīmiem - Kimsin Kreft, Theora Vorbis, taču beigu beigās palikusi pie sava kādreizējā vietnes "Facebook" segvārda - Ramona. 2017. gadā vēl ar citu skatuves vārdu CEP viņa izdod ambientu instrumentālās mūzikas plati "Drawing the Target Around the Arrow", pa vidu vēl paspējot sacerēt dziesmu popmūzikas superdīvai Bejonsē. Skaņdarbs "No Angel" iekļauts pat vienā no Bejonses albumiem.

Un tikai šogad Kerolaina ir saņēmusies un laidusi klajā solo albumu ar savu īsto vārdu.

Pang FOTO: publicitātes

Visi albuma singli, kas šogad izdoti, bija viens par otru labāki, un liecināja, ka māksliniece tiešām ir gatava mūs pārsteigt ar augstvērtīgu modernu popmūzikas ierakstu.

Pavisam nesen izdotais skaņdarbs un video "So Hot You're Hurting My Feelings" manā atskaņotājā pēdējās dienas griežas uz riņķi, radot pamatīgu atkarību. Dziesmā var saklausīt kaut ko no "Fleetwood Mac", "Haim", Feistas un Keitas Bušas.

"Nav tā, ka skaitu dienas, bet ir jau 25" (Not like I'm countin' the days, but it's been twenty-five) - dzied Kerolaina, koķeti dziesmas beigās aicinot “Show me the banana” ("Parādi man banānu").

Video: Caroline Polachek "So Hot You're Hurting My Feelings".

Albumā iekļautas četrpadsmit dziesmas, kuras Kerolainai palīdzējuši producēt britu uzlecošās zvaigznes Danny L Harle (strādājis ar Charli XCX, Clairo) un A.G. Cook no apvienības "PC Music". Jau minēto "So Hot You're Hurting My Feelings" noslīpēt palīdzējusi Tedija Gaigere (Teddy Geiger), kura arī Šona Mendesa grāvēja "In My Blood" autore.

Ieraksta centrā ir Polačekas izteiksmīgais vokāls, kas ar nelielu autotjūna (auto-tune) palīdzību viegli manevrē pa oktāvām, apliecinot dziedātājas lieliskās vokāla prasmes. Kādā intervijā viņa atzinusi, ka pēc Larsa fon Trīra filmas "Antikrists" noskatīšanās, īpaši pēc filmā dzirdētās Hendeļa ārijas "Lascia ch'io pianga" no operas "Rinaldo", viņa sākusi mācīties operas vokālu.

Šajā ziņā Polačekas dziedājums brīžiem sasaucas ar citu klasiski skolotu popzvaigžņu - Austra un Zola Jesus mūziku.

Jā, varbūt brīžiem dažas vokalīzes ir kaitinošas, taču kopumā tas viss turas gaumes robežās.

"Pang" jeb negaidītas fiziskas vai emocionālas sāpes ir albuma saturiskais vadmotīvs. "Viss no asas bada sajūtas, negaidītas vainas apziņas, straujas kaislības, nostalģijas - visas šīs emocijas ir tās, par ko dziedu," skaidro Polačeka, kuru naktīs bieži piemeklē adrenalīna jeb panikas lēkmes. Blakus šīm sajūtām, protams, apdziedātas mīlestības, baiļu, nedrošības tēmas.

Māksliniece spējusi atrast balansu starp pietiekoši eksperimentālu un top40 raksturīgu popmūziku, turklāt albumā neiekļaujot nevienu viesmākslinieku, kaut draudzējas un iepriekš ir sadarbojusies ar daudziem - no "Blood Orange" līdz Čārlijai XCX.

Rekomendēju!

Izdošanas datums - 18.10.2019.