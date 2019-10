Latvijas jaunuzņēmumi aktīvi attīsta sadarbību ar Dienvidkoreju

Viena no jomām - abas puses izveido virtuālo biznesa atbalsta dienestu "Business Desk". Izmantojot tā pakalpojumus, Korejas jaunuzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi var pieteikties informācijas saņemšanai par biznesa iespējām Latvijas tirgū un pieprasīt "matchmaking" atbalstu jeb savešanu kopā ar īstajiem partneriem otrā valstī.

Tāpat tiek minēta iespēja piesaistīt IT speciālistus Latvijai, jo Dienvidkorejā ir vairāk programmētāju kā darbavietu viņiem, tāpēc šī ir laba iespēja iegūt pieredzi, strādājot uzņēmumā Eiropas Savienības valstī.

No 29. oktobra līdz 4. novembrim trīs Latvijas jaunuzņēmumi - "PLG Medical", "Energo Plus" un "SummarizeBot" - viesojas Seulā, lai piedalītos īpašā jaunuzņēmumu tūrē. Programmas ietvaros Latvijas jaunzuņēmumu pārstāvji piedalās "G-Fair Korea 2019" biznesa izstādē, apmeklēs lielākos tehnoloģiju un inovācijas centrus - "Samsung Innovation Museum", "Gyeongi Center for Creative Economy & Innovation" -, kā arī tiksies ar riska kapitāla investoriem un nozares līderiem.