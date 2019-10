ZZS aicina partiju valsts finansējuma būtisku pieaugumu atlikt līdz nākamajai Saeimai

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā šonedēļ ir atbalstīti Saeimā 1. lasījumā kā viens no 2020.gada valsts budžeta projektu pavadošajiem likumiem.

ZZS valdes un frakcijas diskusijās par ieceri palielināt partiju finansējumu no valsts budžeta tika akcentēts, ka pašlaik Saeimā ievēlētajām partijām nebūtu jālemj par sava finansējuma palielināšanu. Līdz ar to izmaiņām būtu jāstājas spēkā nevis no nākamā gada, bet līdz ar nākamās, 14. Saeimas ievēlēšanu.