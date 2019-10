Strīdā par teritoriju Rīgas ostā pārmet reiderismu un piesauc deputātu Valaiņa un Kaimiņa vārdus

Savukārt Saeimas deputāts Valainis aģentūrai LETA paziņoja, ka izplatītā informācija esot apmelojoša un aizskar viņa godu un cieņu, tāpēc viņš prasīs SIA "Saimnieks Serviss" to atsaukt. Ja informācija netiks atsaukta, deputāts plāno vērsties par to tiesā.

Valainis skaidroja, ka viņa klātbūtne attiecīgās vietas tuvumā esot sakritība, jo politiķis tur esot ieradies, lai palīdzētu draugiem no Daugavas izcelt krastā laivu. Viņš skaidroja, ka šajā vietā vasarā ir bijis vairākkārtīgi un ka viņš tur mācās burāšanu. Nedz viņš, nedz viņa draugi ar notikušo minētā uzņēmuma teritorijā neesot saistīti, uzsvēra deputāts. Parlamentārietis pilnībā noraida, ka viņš būtu iesaistīts kādās darbībās, ko ar viņu saista "Saimnieks Serviss" pārstāvji.

"Mani neviens neuzrunāja šajā situācijā, ne ar vienu nerunāju un es pat nezinu nevienu no iesaistītajām pusēm," skaidroja parlamentārietis. Deputāts uzskata, ka pašlaik tiek mēģināts ar uzņēmumu saistītajai situācijai pievērst uzmanību ar sabiedrisko attiecību metodēm, izmantojot viņa vārdu un uzvārdu.

Valainis norāda, ka ir redzējis strīdu starp divām pusēm, taču reizē redzējis, ka klāt ir arī Valsts policijas pārstāvji, tāpat, iespējams, klāt bijuši arī Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki, jo deputāts manījis RPP auto. Politiķis uzsvēra, ka nav iesaistījies, jo, kad vietā strādā policija, deputāta iesaistīšanās un kāda padomu došana tiesībsargiem būtu pilnvaru pārsniegšana un "nepareizākais, ko varētu darīt". Viņš ar draugiem sarunā secinājuši, ka ir labi, ka ir klāt policija. Valainis arī drīzumā no šīs vietas esot devies projām.

Parlamentārietis norādīja, ka šī situācija ir "smaga politiska provokācija" no uzņēmuma, kura viens no īpašniekiem ir ziedojis naudu partijai "KPV LV". Politiķis vērsa uzmanību, ka informāciju saistībā ar šo jautājumu "twitter.com" publicēja "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš, kurš tādējādi "izpilda politisko sponsoru intereses", popularizējot šo video un iesaistoties attiecīgajā konfliktā. Līdz ar to politiskie konkurenti cenšas izmantot šo situāciju, norādīja Valainis.