Grupa "Double Faced Eels" velta dziesmu mobinga tēmai

Projekta idejas autori ir programmēšanas skola bērniem "Learn IT", ar "Cognizant" atbalstu un grupas dalību. Konkursa ietvaros visas Latvijas skolēni no 3. klases līdz 9. klasei tika aicināti piedalīties, veidojot videoklipu grupas dziesmai.

"Dziesmas tēma rezonēja arī ar mums, jo tas ir kaut kas, ar ko mēs esam saskārušies katrs - vai kā "mobētājs", vai kā "mobētais", vai skatītājs no malas. Gribam likt aizdomāties, un iedrošināt neklusēt, ja redzi, ka ir jāpalīdz kādam, kas ir nonācis šajā situācijā," turpina Reinis. "Varu konkrēti minēt par sevi. Skolas laikā tiku apcelts gan par liekā svara problēmām, gan par to, ka aizrāvos vairāk ar mūziku nekā sportu. Tīņa gados ar to saskāros mazāk, jo interesēties par mūziku kļuva stilīgāk un pats izstīdzēju, tad biežāk noskatījos uz situācijām no malas. Ir grūti atzīt, bet man ne katrā reizē bija gana drosmes iejaukties un apcelšanu pārtraukt. Dažkārt likās, ka tas ir normāli, bet tikai vēlāk nāk apskaidrība, ka tā tam nav jābūt."