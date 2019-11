Kvoruma trūkums "norauj" pirmo no plānotajām divām "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcēm

Kompānijas pārstāvji informēja, ka piektdien plkst.11 sasauktajai akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 704 254 balsstiesīgās akcijas jeb 26,3% no balsstiesīgā kapitāla.

Atbilstoši sabiedrības statūtiem tāds kvorums nebija pietiekams, lai sapulce izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus un pieņemtu lēmumus, līdz ar to sapulce nenotika.

"Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis aģentūrai LETA norādīja, ka plkst.14 būs akcionāru ārkārtas sapulce, kas sasaukta pēc nelaiķa Valērija Maliginas meitas Nikas Saveļejevas pilnvarotās personas Andreja Saveļjeva, kas kopā pārstāv 7,79% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma. Viņš atzīmēja, ka šajā sapulcē attiecīgi lems noteiktos darba kārtībā paredzētos procesus, ja tiks savākts kvorums.

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un bija paredzēta plkst.11, plānoja lemt par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi bija paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.