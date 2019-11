Pēdējās dienās strauji aktuāla kļuvusi riepu maiņas tematika. Lai gan ziemas riepām uzstādītām obligāti jābūt tikai no 1.decembra, to ieteicams darīt jau tagad. Un kāpēc? To demonstrē šis attēls no Jelgavas, kur slidenie ceļi iegāza vismaz šos divus autovadītājus.