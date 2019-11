Atvadas no "Millennium"

Tiekoties ar izdevējiem Frankfurtes grāmatu mesē šoruden, Dāvids Lāgerkrancs atzinās: “Kad es savulaik piekritu turpināt Stīga Lāšona triloģiju, cilvēki bija dusmīgi, ka atļaujos turpināt ģēnija darbu. Sākotnēji zviedru prese man uzbruka tik aktīvi, ka es dienām ilgi negāju laukā no mājas. Situācija mainījās tikai pēc tam, kad mana pirmā Millennium grāmata “Meitene zirnekļa tīklā” guva milzīgus panākumus ASV un Eiropas valstīs. Tikai pēc tam arī lasītāji Zviedrijā atzina, ka ir priecīgi par to, ka Līsbeta un Mīkaels ir atgriezušies. Tagad, kad es paziņoju, ka pēc trešā romāna vairs neturpināšu, viņi atkal ir dusmīgi – šoreiz par to, ka turpinājuma nebūs.”