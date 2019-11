Pašmāju pagrīdes rokgrupai "Les Attitudes Spectrales" trešais studijas albums

"Les Attitudes Spectrales" līdz šim dueta sastāvā ir izdevuši divus albumus – “Floral Wreck” (2014) un “Where’s My Ghost Milk” (2015). Abus iepriekšējos albumus iespējams noklausīties straumēšanas vietnēs. Tradicionāli visi šīs grupas albumi tiek izdoti 31. oktobrī, veļu laikā, un tāpēc arī jaunais albums “Vampire in the Summer” klajā nācis jau ceturtdien, 31. oktobrī.