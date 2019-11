Latvijas vīrieši “izvēlas” mirt! Vecīt, nevelc garumā...

Nav pareizas vai nepareizas ūsas! Tā sakās fonda “Movember Latvija” novembra akcija, veltīta vīriešu veselības stiprināšanai. Lai paustu protestu prostatas vēzim vīrieši aicināti nodzīt ūsas un bārdu, un visu novembri savu rotu audzēt no jauna, apliecinot, ka mūsdienās no prostatas vēža NAV JĀMIRST! Un tomēr pēc SPKC datiem desmit gadu laikā, posmā no 2008. līdz 2018. gadam, no šīs ārstējamās slimības ir miruši 4274 vīrieši.