Pircēju ieradumi mainās: pārtikas veikalu nākotnes perspektīvas

“Mazumtirgotājiem ir jācenšas pielāgoties diviem fenomeniem – digitālajiem veikaliem, kā arī patērētāju paradumu maiņai, izvēloties svaigus vietējā ražojuma produktus. Tas, savukārt, apdraud lielveikalu ķēžu piedāvātos “firmas produktus”, kas ir integrēti tirdzniecības tīklu struktūrvienībās. Cilvēki šodien ēd citādāk nekā pirms pieciem gadiem. Cilvēki ir sākuši ēst veselīgāk, līdz ar to pieaug pieprasījums pēc veselīga un svaiga ēdiena. Tomēr vecā infrastruktūra, kas darbojas daudzās tirdzniecības vietās, ir novecojusi. Tā nespēj produktiem sniegt nepieciešamo uzglabāšanas temperatūru. Lai to nodrošinātu, tirgotājiem ir jāiepērk jaunas tehnoloģijas, kas ilgtermiņā var arī neatmaksāties, jo jārēķina klāt arī visai augstās tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas,” sacīja Ouvens.

Viņš norāda, ka to veikalu tīklu infrastruktūra, kurā ir iekļautas arī nelielas noliktavas katrā no apkaimēm, ir viens no labākajiem risinājumiem, kā veikals varētu attīstīt preču piegādi no pasūtījumiem internetā. Pēc eksperta domām, šādi vietējās nozīmes veikals varētu kalpot arī par savdabīgu loģistikas centru, kas varētu nodrošināt papildu darba vietas.