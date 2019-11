Uz lielā ekrāna "Riga IFF" filma "Kapernauma"

Festivāla radošā direktore Sonora Broka uzsver, ka filmas režisore ir vienīgā starp citām libāņu sievietēm, kuras darbi izpelnījušies starptautisku ievērību, kā arī to, ka Nadīnes Labaki filmām par sieviešu, bērnu un visu mazāk aizsargāto sabiedrības grupu stāvokli Libānas sabiedrībā vēl lielāku spēku piešķir neprofesionālu aktieru pieaicināšana.

Filma vēsta par Zainu, kurš iesūdz tiesā savus vecākus par to, ka dāvājuši viņam dzīvību, kaut nespēj nodrošināt pat ikdienas rūpes un mīlestību. Zēnam nav dokumentu, tāpēc no juridiskā viedokļa viņa nav. Tiesas prāva ir ietvars, kas atklāj viņa dzīvesstāstu un piedzīvojumus. Zaina rīcība ir kā simbolisks žests visu to bērnu vārdā, kuri aicinātu vecākus būt atbildīgākiem.