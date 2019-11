Eksperte: Vairs nekādu “tāpēc, ka es tā teicu” – darbinieki vēlas piedalīties lēmumu pieņemšanā

Kā norāda kompānijas "If Apdrošināšana" personāla daļas vadītāja Žanna Upeniece, abu veidu vadītāji dara labāko, ko spēj, un pēc labākās sirdsapziņas. Abi ietekmē to, kā viņu darbinieki attīstās kā profesionāļi. Kādēļ darbinieki vairāk meklē vadītājus, kuri iedrošina? Un kā kļūst par šādu vadītāju?

"Galvenokārt tas nozīmē, ka mainās tendences. Mēs virzāmies prom no “droši” un tuvāk – “aizraujoši”. Darbinieki vairs nevēlas vadītāju, kurš pasaka, ko darīt, bet gan to, lai viņi kopīgi pieņemtu lēmumus," saka Upeniece.

"Mani īpaši uzrunāja šie daži komentāri, ko If kolēģi iekšējās aptaujās saka par darbu pie mums: “Ienākot telpā, kurā notiek komandas sanāksme, būtu grūti pateikt, kurš te ir vadītājs – visiem ir vienādas iespējas un laiks izteikt savas domas un ieteikt risinājumus”; “mūsu vadītāji uzklausa līdz viņi sadzird labu ideju – tad mēs to kopīgi apspriežam, kopīgi izstrādājam un īstenojam”. Vadība, kas rada un sniedz iespējas, un komandas darbs ir galvenie iemesli, ko kolēģi min, kādēļ viņi If strādā jau 5, 10 un – daži no viņiem – pat 20 gadus," norāda Upeniece.