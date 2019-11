Rīgā sāk filmēt vēsturisku korejiešu mākslas filmu

Filma stāsta par 20. gadsimta sākuma korejiešu pretošanās cīņām Japānas koloniālajiem spēkiem. Stāsta centrā korejiešu pretošanās kustības līderis, ģenerālleitnants An Jung-Geun, kurš pie Vladivostokas aizvada vairākkārtējas varonīgas cīņas pret japāņu spēkiem līdz cieš sakāvi. Filmas galveno varoni atveido pašlaik populārākais korejiešu muzikālais aktieris Jung Sung-Hwa, kurš vairākkārtīgi saņēmis labākā aktiera balvas Korejas un Starptautiskos filmu un mūzikas festivālos. Filmas režisors ir Yoon Je-Kyun, kurš pazīstams ar savu darbu pie tādām korejiešu filmām kā “Tidal Wave” un “Ode to My Father”.