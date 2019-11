Daudziem jauniešiem nav ne jausmas, ko nozīmē brīvība

“Man patika vēsture, agrāk aizrāvos ar īsfilmu filmēšanu. Tā nu ļoti ilgi domāju, bet tomēr nolēmu nebraukt. Nākamajā dienā divi klasesbiedri taisījās doties uz kastingu, un tā arī es spontāni izlēmu viņiem pievienoties,” atceras Oto Brantevics. Pati atlase gan nav sevišķi palikusi atmiņā – Oto bijis tik uztraucies, ka maz ko atceras no notikušā. Domājis, ka nekur tālāk arī netiks, jo no lielā uztraukuma aizmirsis tekstu un jaucis scenāriju. Taču tajā pašā vakarā viņam piezvanīja un pieteica, lai negriež īsākus matus. “Pagāja laiks, mēģinājums pēc mēģinājuma, un vienā no tiem man paziņoja, ka esmu izvēlēts galvenā varoņa lomai. Es tam nevarēju noticēt visu dienu,” atceras Oto.