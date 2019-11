Valainis vērsies policijā pret "Saimnieks serviss" vadītāju par neslavas celšanu

Valainis norāda, ka ir redzējis strīdu starp divām pusēm, taču reizē redzējis, ka klāt ir arī Valsts policijas pārstāvji, tāpat, iespējams, klāt bijuši arī Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki, jo deputāts manījis RPP auto. Politiķis uzsvēra, ka nav iesaistījies, jo, kad vietā strādā policija, deputāta iesaistīšanās un kāda padomu došana tiesībsargiem būtu pilnvaru pārsniegšana un "nepareizākais, ko varētu darīt". Viņš ar draugiem sarunā secinājuši, ka ir labi, ka ir klāt policija. Valainis arī drīzumā no šīs vietas esot devies projām.

Parlamentārietis norādīja, ka šī situācija ir "smaga politiska provokācija" no uzņēmuma, kura viens no īpašniekiem ir ziedojis naudu partijai "KPV LV". Politiķis vērsa uzmanību, ka informāciju saistībā ar šo jautājumu "twitter.com" publicēja "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš, kurš tādējādi "izpilda politisko sponsoru intereses", popularizējot šo video un iesaistoties attiecīgajā konfliktā. Līdz ar to politiskie konkurenti cenšas izmantot šo situāciju, norādīja Valainis.