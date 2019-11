Levits aicina lauksaimniekus rēķināties ar klimata pārmaiņām un domāt zaļi

Vienlaikus Levits uzsvēra, ka patlaban tiek aktualizēti jautājumi par laukiem kopumā - par lauku centriem un par apdzīvotām vietām. Pēc viņa paustā, beidzamajos gadu desmitos daudz vietu ir "pazudušas" no kartes. "Jautājums ir par to, vai mēs turpmāk, attīstot visus laukus kopumā, arī mēģināsim noturēt šīs lietas, jo es domāju, ka tas ir latviešu mentalitātē, proti, lauki ir tie, kas baro latviešus ne tikai fiziskā, bet arī garīgā nozīmē. Un tādēļ neatkarīgi no tā, cik lielu daļu no iekšzemes kopprodukta dod zemkopība un lauksaimniecība, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paturētu savu latvisko identitāti," akcentēja prezidents.